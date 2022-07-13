Забравшийся на украшающую город фигуру ребенок возмутил кузбассовцев

Внимание междуреченцев привлекли дети, гулявшие по одной из улиц города. В один момент юные кузбассовцы подошли к установленной на газоне фигуре павлина, и мальчик взобрался на украшение ради фотографии, чем и вызвал возмущение очевидцев.

– Вот так вот у нас в городе берегут красоту! – высказались междуреченцы.

Также горожане заявили, что рядом с детьми была мать, которая даже не сделала мальчику замечание.

Комментаторы выразили негодование действиями детей и отметили, что красивое фото можно было сделать, не подвергая риску украшающую город фигуру.