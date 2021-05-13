Забравшийся на крышу троллейбуса в поисках сигарет новокузнечанин затормозил движение

В четверг, 13 мая, новокузнечане поделились в соцсетях кадрами с места инцидента в центре города на остановке общественного транспорта "СибГИУ". По их словам, некий мужчина решил поискать табачные изделия прямо на крыше троллейбуса, для чего и забрался туда.

Все предупреждения об опасности удара током увлекшийся поисками горожанин игнорировал. Очевидцы отметили, что уже ожидали прибытия стражей порядка.

Через некоторое время мужчина понял, что цель его поисков находится в салоне троллейбуса и попытался попасть внутрь. Однако двери были заперты. Тогда необычный пассажир пролез через окно, после чего начал умываться из ведра, обнаруженного внутри транспорта. Прохожие пожелали ему "доброго утра".

Из-за странного поведения горожанина троллейбус №3 длительное время простаивал, задерживая людей.