Инцидент в Кемерове произошел в среду, 26 мая. Тогда вечером к местным спасателям поступило обращение от сотрудников одной из организаций, расположенных по улице Шатурская. Горожане рассказали, что заметили, как дикое животное застряло между металлическими прутьями забора и не может из них выбраться.

Специалисты отправились на указанный адрес и, приподняв зверя, раздвинули прутья. Как следствие, косуля смогла освободиться из плена. Сразу после освобождения лесной обитатель скрылся с места инцидента, спасателям удержать его не удалось.