Заболевший COVID-19 новокузнечанин остался без медпомощи

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Житель южной столицы Кузбасса пожаловался, что не смог получить помощь врачей из-за отсутствия связи с поликлиникой.

Накануне, 27 января, на платформе "Кузбасс-Онлайн" появилось сообщение от жителя Новокузнецка. Мужчина рассказал, что ему был диагностирован коронавирус с помощью ПЦР-теста. Для получения помощи он попытался дозвониться в поликлинику № 6 на проспекте Шахтеров, однако линия на протяжении всего дня была занята.

‒ Супруга пошла тоже сдавать ПЦР зашла в регистратуру спросила ‒ "у мужа КОВИД, информацию примите", сказали вот телефон звоните. 27.01.2022 с 10/30 до 11/00 беспрерывно звонил около 30 минут, потом о чудо! пошли гудки, прошло 2 гудка трубку взяли и тут же скинули, а потом опять всегда занято, такое ощущение что она у них там просто снятая лежит, ну не может быть телефон постоянно, беспрерывно занят! (стиль и пунктуация автора сохранены ‒ прим. ред.) ‒ написал возмущенный новокузнечанин.

Администраторы портала сообщили, что передали обращение специалистам для выяснения обстоятельств. Другие пользователи отметили, что также сталкивались с подобной ситуацией, и порекомендовали мужчине обратиться с жалобой в Роспотребнадзор.

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