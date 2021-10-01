Заболеваемость ВИЧ в Кузбассе снизилась в 1,6 раза за год

За первые восемь месяцев года в Кузбассе выявили на 1 036 случаев ВИЧ меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

- Заболеваемость снизилась в 1,6 раза, уменьшилась доля молодежи среди тех, кому поставлен диагноз ВИЧ. Повышается грамотность населения — более 93,5% кузбассовцев, согласно исследованиям 2020 года, знают, как передается инфекция и как защитить себя и своих близких, - рассказали в Минздраве.

Улучшился и доступ больных к терапии. Как рассказала главврач СПИД-центра Татьяна Булатова, за последние 5 лет в Кузбассе охват терапией ВИЧ-положительных пациентов, состоящих на диспансерном учете, вырос с 29% до 89% на текущий момент.

Для сравнения, в ноябре прошлого года Роспотребнадзор сообщил, что с начала года в регионе выявили 2 893 случая ВИЧ. Заболеваемость оказалась почти вдвое выше, чем в среднем по стране. В 2019 году ситуация была еще печальнее: Кузбасс обгонял остальные регионы почти втрое по ВИЧ.