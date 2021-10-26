Заболеваемость ОРВИ в Кузбассе значительно возросла

0
Фото:  

Специалисты Роспотребнадзора сообщили о приросте заболеваемости ОРВИ в Кемеровской области. Отмечается превышение эпидемического порога на 60,8%.

За прошедшую неделю, с 18 по 24 октября, в Кузбассе зарегистрировано 21,9 тыс. случаев заболеваемости ОРВИ. Заболеваемость совокупного населения превысила порог на 60,8%. Напомним, что две недели назад назад этот показатель был меньше.


Специалисты исследовали клинический материал от 143 больных ОРВИ. У двоих пациентов был выделен вирус гриппа А (H3N2), еще у 27 человек заболевания были вызваны не гриппозными вирусами, сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Кузбассу.


Ранее редакция AVOKADO писала о том, что грипп может проходить параллельно с коронавирусом, отягощая течение болезни.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30504

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined