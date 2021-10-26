Заболеваемость ОРВИ в Кузбассе значительно возросла

За прошедшую неделю, с 18 по 24 октября, в Кузбассе зарегистрировано 21,9 тыс. случаев заболеваемости ОРВИ. Заболеваемость совокупного населения превысила порог на 60,8%. Напомним, что две недели назад назад этот показатель был меньше.

Специалисты исследовали клинический материал от 143 больных ОРВИ. У двоих пациентов был выделен вирус гриппа А (H3N2), еще у 27 человек заболевания были вызваны не гриппозными вирусами, сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Кузбассу.

Ранее редакция AVOKADO писала о том, что грипп может проходить параллельно с коронавирусом, отягощая течение болезни.