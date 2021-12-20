Заболеваемость ОРВИ в Кузбассе снизилась

Согласно официальной информации, за неделю с 6 по 12 декабря в Кузбассе было зафиксировано 29,7 тысяч случаев ОРВИ. Специалисты брали на исследование материал от 189 больных, у 70 человек удалось установить этиологический фактор. Из этого количества у 37 пациентов был обнаружен вирус гриппа А (H3N2), у остальных – не гриппозные вирусы, сообщают в пресс-службе управления Минздрава по Кузбассу.

Таким образом, заболеваемость ОРВИ в регионе превысила эпидемический порог на 47,1%. Ранее было зафиксировано превышение в 111,6%.