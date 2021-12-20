Заболеваемость ОРВИ в Кузбассе снизилась

0
Фото:  

Специалисты Минздрава Кемеровской области сообщили о снижении уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

Согласно официальной информации, за неделю с 6 по 12 декабря в Кузбассе было зафиксировано 29,7 тысяч случаев ОРВИ. Специалисты брали на исследование материал от 189 больных, у 70 человек удалось установить этиологический фактор. Из этого количества у 37 пациентов был обнаружен вирус гриппа А (H3N2), у остальных – не гриппозные вирусы, сообщают в пресс-службе управления Минздрава по Кузбассу.


Таким образом, заболеваемость ОРВИ в регионе превысила эпидемический порог на 47,1%. Ранее было зафиксировано превышение в 111,6%.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31913

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined