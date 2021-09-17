Заболеваемость ОРВИ в Кузбассе сильно превысила эпидемический порог

За прошедшую неделю, с 6 по 12 сентября, 17,6 тысяч кузбассовцев обратились за медпомощью с симптомами респираторных заболеваний.

— Заболеваемость ОРВИ совокупного населения выше эпидемического порога на 41,8 %, — сообщили в областном Роспотребнадзоре.

Среди пациентов у 71 человека изучили клинический материал: в пяти случаях был определен возбудитель — негриппозные вирусы.

Отмечается, что опасность может подстерегать в случае одновременного заражения гриппом и COVID-19. По симптоматике эти два вируса часто трудно дифференцировать, а это чревато неправильно подобранным лечением, развитием более тяжелых форм болезни вплоть до повышения риска летального исхода.

Ранее сообщалось о переходе детских поликлиник в Кемеровской области на режим работы без выходных из-за всплеска заболеваемости ОРВИ среди детей.