Заболеваемость ОРВИ в Кузбассе резко превысила эпидемический порог

За минувшую отчетную неделю, с 15 по 21 ноября, в кузбасские больницы обратились за помощью из-за острых респираторных вирусных инфекций 24,6 тысячи человек.

– Заболеваемость ОРВИ совокупного населения выше эпидемического порога на 85,2%, – сообщили в Роспотребнадзоре.

У 139 больного ОРВИ исследовали материал. В 46 случаях установлен возбудитель, это были гриппозные вирусы.

Там же напомнили, что за минувшую неделю на территории Кемеровской области зарегистрировано 2 739 случаев заражения СОVID-19. Согласно актуальным данным, уровень заболеваемости оказался выше на 10,7 %, чем был зарегистрирован ранее.