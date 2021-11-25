Заболеваемость ОРВИ в Кузбассе резко превысила эпидемический порог

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В Кузбассе произошел всплеск заболеваемости вирусными инфекциями, порог оказался значительно превышен.

За минувшую отчетную неделю, с 15 по 21 ноября, в кузбасские больницы обратились за помощью из-за острых респираторных вирусных инфекций 24,6 тысячи человек.

– Заболеваемость ОРВИ совокупного населения выше эпидемического порога на 85,2%, – сообщили в Роспотребнадзоре.

У 139 больного ОРВИ исследовали материал. В 46 случаях установлен возбудитель, это были гриппозные вирусы.


Там же напомнили, что за минувшую неделю на территории Кемеровской области зарегистрировано 2 739 случаев заражения СОVID-19. Согласно актуальным данным, уровень заболеваемости оказался выше на 10,7 %, чем был зарегистрирован ранее.

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