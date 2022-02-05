Заболеваемость ОРВИ в Кузбассе превысила эпидпорог более чем на 130%

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Специалисты Роспотребнадзора рассказали об эпидобстановке в Кемеровской области.

Согласно данным кузбасского Роспотребнадзора, за неделю с 24 по 31 января в регионе было зафиксировано 36 400 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. Заболеваемость превысила эпидемический порог на 132,4%.


Исследовав материал от 95 больных, специалисты установили этиологию в 31 случае. Данные заболевания были обусловлены не гриппозными вирусами. Сейчас заболеваемость ОРВИ в России носит межэпидемический характер, сообщают в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Кемеровской области.


Эксперты подчеркивают, что одновременное заражение вирусом гриппа и COVID-19 приводит к развитию более тяжелых форм респираторной инфекции и повышает риск летального исхода. От гриппа в регионе привиты 1 197 189 человек. Последние данные по вакцинации от коронавируса привели власти Кузбасса.


По актуальной информации, в Кемеровской области от коронавирусной инфекции вакцинированы несколько сотен подростков.

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