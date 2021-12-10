Заболеваемость ОРВИ в Кузбассе превысила эпидпорог более чем на 100%

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Специалисты Роспотребнадзора Кемеровской области сообщили о превышении эпидемического порога по заболеваемости ОРВИ на 111,6%.

Согласно официальной информации, за неделю с 29 ноября по 5 декабря в Кузбассе было зафиксировано 33,6 тысячи случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. Заболеваемость превысила эпидемический порог на 111,6%. За предыдущий период, с 22 по 28 ноября, этот показатель был немного больше: 115,8%.


Специалисты исследовали клинический материал 243 больных ОРВИ, смогли установить этиологический фактор в 101 случае. Из этого числа у 70 человек был обнаружен вирус гриппа A (H3N2), сообщают в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Кемеровской области.


Отмечается, что заболеваемость ОРВИ сейчас носит межэпидемический характер.

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