Заболеваемость ОРВИ в Кузбассе превысила эпидпорог более чем на 100%

Согласно официальной информации, за неделю с 29 ноября по 5 декабря в Кузбассе было зафиксировано 33,6 тысячи случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. Заболеваемость превысила эпидемический порог на 111,6%. За предыдущий период, с 22 по 28 ноября, этот показатель был немного больше: 115,8%.

Специалисты исследовали клинический материал 243 больных ОРВИ, смогли установить этиологический фактор в 101 случае. Из этого числа у 70 человек был обнаружен вирус гриппа A (H3N2), сообщают в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Кемеровской области.

Отмечается, что заболеваемость ОРВИ сейчас носит межэпидемический характер.