Заболеваемость ОРВИ в Кузбассе превысила эпидемический порог

В Роспотребнадзоре сообщили, что за последнюю неделю (13.09.2021 – 19.09.2021) в Кузбассе зарегистрировано 23,2 тысячи случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. Отмечается, что уровень заболеваемости в регионе превысил эпидемический порог на 42,8%.
Специалисты взяли на исследование 51 образец клинического материала пациентов. Выяснилось, что заболевания обусловлены негриппозными вирусами.
Ранее редакция AVOKADO писала о резком скачке заболеваемости ОРВИ в регионе.
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