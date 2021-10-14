Заболеваемость ОРВИ в Кузбассе пошла на спад

Согласно последним данным, за прошедшую неделю (04.10.2021 – 11.10.2021) в Кузбассе было выявлено 18,5 тысяч случаев заражения ОРВИ. Уровень заболеваемости превысил эпидемический порог на 22,6%.
Исследование биологического материала 65 больных ОРВИ показало, что заболевание обусловлено не гриппозными вирусами.
‒ Заболеваемость ОРВИ в настоящее время носит межэпидемический характер, ‒ сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора Кузбасса.
В середине сентября уровень заболеваемости ОРВИ в регионе превышал эпидемический порог на 42,8%. Редакция AVOKADO писала об этом ранее.
Загрузка комментариев