Заболеваемость ОРВИ в Кузбассе пошла на спад

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Сотрудники Роспотребнадзора рассказали о снижении уровня заболеваемости ОРВИ в Кемеровской области по сравнению с сентябрем.

Согласно последним данным, за прошедшую неделю (04.10.2021 – 11.10.2021) в Кузбассе было выявлено 18,5 тысяч случаев заражения ОРВИ. Уровень заболеваемости превысил эпидемический порог на 22,6%.


Исследование биологического материала 65 больных ОРВИ показало, что заболевание обусловлено не гриппозными вирусами.

‒ Заболеваемость ОРВИ в настоящее время носит межэпидемический характер, ‒ сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора Кузбасса.

В середине сентября уровень заболеваемости ОРВИ в регионе превышал эпидемический порог на 42,8%. Редакция AVOKADO писала об этом ранее.

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