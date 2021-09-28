Заболеваемость ОРВИ в Кузбассе оказалась выше эпидемического порога

Согласно актуальным данным регионального Роспотребнадзора, с 20 по 26 сентября 21,6 тысяч кузбассовцев с симптомами респираторных заболеваний обратились в больницы региона за медпомощью.

— Заболеваемость ОРВИ совокупного населения выше эпидемического порога на 24,6 %, — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что данная ситуация носит межэпидемический характер, а одновременное заражение гриппом и COVID-19 может быть чревато опасными последствиями вплоть до увеличения риска летального исхода при неправильной терапии.

Ранее кузбасский Минздрав заявил о росте заболеваемости ОРВИ среди детей.