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Заболеваемость COVID-19 за неделю в Кузбассе выросла почти на 44%

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Сотрудники управления Роспотребнадзора по Кемеровской области обнародовали статистику распространения коронавирусной инфекции на территории региона.

Стало известно, что за период с 14 июня по 20 число того же месяца 2021 года в Кузбассе зарегистрировано 734 случаев заболевания новой коронавирусной инфекции. Указанный показатель является выше того, что был зафиксирован на прошлой неделе на 43,7%.


Одновременно с этим в Роспотребнадзоре отметили, что по состоянию на 21 июня первую дозу вакцины в Кузбассе получили 330,2 тыс. человек, двукратно привиты 257,2 тыс. человек, подчеркнув, что прививочная компания в Кемеровской области продолжается.


Напомним, что в пятницу, 25 июня, на территории Кузбасса были зафиксированы еще 173 случая передачи COVID-19. Зарегистрированы были и новые случаи смерти среди тех, кто лечился от коронавируса в медучреждениях региона.

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