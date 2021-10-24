Заболеваемость COVID-19 в Кузбассе поднялась до очередного рекорда

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За минувшие сутки в Кемеровской области зафиксировано значительное количество новых пациентов с COVID-19.

По данным на утро 24 октября, в Кузбассе заразились коронавирусом еще 267 человек, что стало новым рекордом для региона за все время распространения болезни. Новые случаи зафиксированы в следующих муниципалитетах:


Кемерово-36, Новокузнецк-32, Прокопьевск-27, Междуреченск-25, Белово-23, А-С-19, по 17-Киселевск и Мыски, Юрга-13, Новокузнецкий МР-12, Калтан-9, Осинники-7, Яшкинский МР-6, Гурьевский МР-5, по 4-Березовский и Краснобродский, по 3-Л-К и Прокопьевский МО, Юргинский МО-2, по 1-Полысаево, Кемеровский МО и Л-К МО.


Всего к настоящему моменту на территории Кемеровской области подтверждено 61 610 случаев заболевания. Из них 58 669 закончились выздоровлением, еще 1 425 - смертью. Последнее значение за минувшие сутки также возросло.


Получают лечение еще 1 516 кузбассовцев, под наблюдением врачей остаются - 17 378.

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