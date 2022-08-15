Согласно информации, предоставленной корреспонденту AVOKADO сотрудниками управления Роспотребнадзора по Кузбассу, 2 125 жителей региона заболели коронавирусной инфекцией за июль 2022 года. Отметим, что в прошлом месяце этот показатель был меньше на 280 человек.

Больше всего заразившихся оказалось в городе Кемерово: 532 кузбассовца. На втором месте по заболеваемости остался Новокузнецк: 425 положительных тестов на COVID-19. "Бронза" досталась Междуреченску с 273 заражениями. В антилидерах оказались сразу три муниципалитета: города Тайга и Березовский, а также Ижморский район. В каждом из них за месяц было зафиксировано всего по два случая заболевания опасным вирусом.

Данные о приросте заразившихся "COVID-19" в Кузбассе за июль следующие:

города (кроме упомянутых выше): Анжеpо-Судженск ‒ 29; Осинники ‒ 54; Гуpьевск ‒ 10; Калтан ‒ 5; Киселевск ‒ 36; пгт. Красный Брод ‒ 3; Ленинск-Кузнецкий ‒ 88; Мыски ‒ 36; Мариинск ‒ 7; Полысаево ‒ 22; Пpокопьевск ‒ 70; Таштагол ‒ 17; Юpга ‒ 120; Белово ‒ 35;

районы: Беловский pайон ‒ 19; Кемеpовский pайон ‒ 24; Кpапивинский pайон ‒ 16; Ленинск-Кузнецкий pайон ‒ 13; Новокузнецкий район ‒ 48; Пpокопьевский район ‒ 7; Пpомышленновский pайон ‒ 49; Тисульский район ‒ 5; Топкинский район ‒ 82; Тяжинский pайон ‒ 23; Чебулинский район ‒ 15; Юргинский район ‒ 10; Яйский pайон ‒ 8; Яшкинский pайон ‒ 38, следует из материалов, предоставленных надзорным органом редакции AVOKADO.

Отметим, что с начала августа текущего года в Кемеровской области наблюдается рост суточной заболеваемости коронавирусом. Так, за минувшие 24 часа положительный тест на коронавирусную инфекцию получили почти 400 жителей региона.