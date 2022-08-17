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Заблудившиеся собирательницы грибов провели ночь в кузбасском лесу

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В Кемеровской области две женщины почти на сутки пропали в лесном массиве.

В минувший понедельник, 15 августа, две жительницы Кузбасса отправились за грибами в лес, расположенный близ деревни Кожевниково Юргинского муниципального округа. Женщины зашли в массив около 13:00 часов и должны были выйти оттуда через два часа, сообщают в пресс-службе Агентства по защите населения и территории Кемеровской области. Однако и вечером их местонахождение оставалось неизвестным. На место выехали спасатели, которые начали вести поиски. Потерявшихся женщин найти не удалось, вследствие чего они провели ночь в лесу всю ночь.


Лишь утром следующего дня собирательниц грибов обнаружили в районе поселка Алабучинка, находящегося более чем в восьми километрах от Кожевниково. Женщин вывели из леса и передали полицейским. От помощи медиков потерявшиеся отказались.

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