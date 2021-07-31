Автор публикации сообщил, что встреча с животным произошла в черте Кемерова.
Свой пост автовладелец из столицы шахтерского края разместил в популярном сообществе соцсети во "ВКонтакте".
– Вот это да, вот это заблудился. Не знает, куда бежать ему бедному, – прокомментировал увиденное горожанин.
Кто-то из пользователей узнал в животном оленя, а другие – косулю. Многие комментаторы изумились лесному гостю, а некоторые с иронией подчеркнули, что город и без уроженцев тайги полон "оленей".
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