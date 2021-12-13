Забивший приятеля до смерти кузбассовец уснул прямо на трупе

Инцидент произошел в январе 2021 года. Житель Кузбасса, 22-летний молодой человек, распивал алкоголь вместе со своим знакомым. Между ними возник конфликт из-за проданного телефона, но другие участники застолья разняли мужчин и продолжили выпивать. Когда остальные ушли, кузбассовец сел верхом на лежавшего на диване приятеля и нанес ему не менее 12 ударов по лицу и голове, после чего заснул. Зашедший в комнату родственник хозяина дома обнаружил молодого человека спящим на теле знакомого. Попытка злоумышленника сбежать не увенчалась успехом. Потерпевший скончался от отека головного мозга, развившегося в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

Над кузбассовцем состоялся суд. В ходе заседания молодой человек заявлял, что после первого конфликта с потерпевшим ударов ему не наносил: выпил спиртного и очнулся лишь в отделении полиции, сообщают в пресс-службе Мариинского городского суда. Однако вина подсудимого была полностью доказана.

Злоумышленник получил в качестве наказания восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. При вынесении приговора учитывался ряд смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств.