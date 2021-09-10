Забивший насмерть женщину молотком кузбассовец предстанет перед судом

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В Кемеровской области будут судить мужчину, который жестоко расправился с подругой жены, а также напал на сотрудников трех микрокредитных фирм.

28-летний житель Ленинска–Кузнецкого обвиняется в совершении убийства и разбойных нападений. По данным следствия, в декабре прошлого года он проник в дом подруги жены и избил ее при помощи молотка. В общей сложности злоумышленник нанес женщине шесть ударов, после чего она умерла на месте. Из жилища обвиняемый вынес 60 тыс. рублей и сбежал.


В следующем месяце мужчина с ножом атаковал сотрудников трех микрокредитных компаний.

— В двух случаях потерпевшие отдали деньги на сумму около 10 тыс. руб. В одной организации женщина оказала активное сопротивление, и преступник скрылся с места преступления, — рассказали в облпрокуратуре.

Правоохранители вычислили агрессора и задержали, он был заключен под стражу. При этом в своих злодеяниях кузбассовец признался частично. Теперь суд решит дальнейшую судьбу горожанина. Санкции вменяемых ему статей предполагают лишение свободы от восьми до 20 лет либо пожизненно.

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