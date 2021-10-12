Забившие прохожего до смерти молодые кузбассовцы пойдут под суд

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В Кемеровской области завершено расследование уголовного дела, фигурантами которого были два молодых человека, до смерти избившие прохожего.

Согласно данным следствия, инцидент произошел в городе Белово еще в октябре прошлого года. Как выяснилось, двое местных жителей в возрасте 18 и 20 лет шли по улице в состоянии алкогольного опьянения. Вскоре они встретили 44-летнего мужчину, который также был нетрезв.


Беловчанин толкнул одного из молодых людей, из-за чего тот уронил пакет с алкоголем. Это разозлило приятелей и они избили прохожего. Когда он потерял сознание, нападавшие занесли его в подъезд и скрылись. Утром тело мужчины нашли жильцы многоквартирного дома. Эксперты установили, что пострадавший скончался от черепно-мозговой травмы.


Молодые люди были задержаны и стали фигурантами уголовного дела за умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшее смерть человека. В настоящее время материалы переданы в суд. Также отмечается, что 20-летний злоумышленник ранее уже был судим, передает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

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