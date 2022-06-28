Заасфальтированная лужа разозлила мэра Новокузнецка

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В южной столице Кузбасса градоначальник Сергей Кузнецов сорвался на рабочих, которые клали асфальт в лужу.

Как оказалось, ремонтные работы велись на участке по гарантии. Рабочим было необходимо заделать ямы в дорожном полотне, что они и выполняли, но не качественно. Ситуацию заметил мэр Новокузнецка, который решил разобраться с "кощунством" специалистов.

Ночью прошел дождь. Сегодня мы увидели, что не продули, не просушили, не прогудронили, а прямо в воду кидают асфальт и его укатывают. Кроме обращения в прокуратуру – не принимать работу, накладывать штраф, сокрушился Кузнецов.

К слову он пригрозил компании, что за подобную халтуру ее ждет общественное порицание, а город такую работу принимать не намерен.

Да!
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