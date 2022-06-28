Заасфальтированная лужа разозлила мэра Новокузнецка

Как оказалось, ремонтные работы велись на участке по гарантии. Рабочим было необходимо заделать ямы в дорожном полотне, что они и выполняли, но не качественно. Ситуацию заметил мэр Новокузнецка, который решил разобраться с "кощунством" специалистов.

– Ночью прошел дождь. Сегодня мы увидели, что не продули, не просушили, не прогудронили, а прямо в воду кидают асфальт и его укатывают. Кроме обращения в прокуратуру – не принимать работу, накладывать штраф, – сокрушился Кузнецов.

К слову он пригрозил компании, что за подобную халтуру ее ждет общественное порицание, а город такую работу принимать не намерен.