В списке лучших рекомендованных юристов России отмечены:
- Евгения Червец, управляющий партнер офиса Коллегии в г. Москве, руководитель практик "Корпоративное право/сделки слияния и поглощения", "Разрешение споров", рекомендована в категории "Несостоятельность и Банкротство" (Insolvency and Reorganization Law);
- Андрей Переладов, управляющий партнер офиса Коллегии в г. Кемерово, Сопредседатель Коллегии, руководитель практик "Экология и природопользование", "Законотворчество", рекомендован в категории "Экологическое право" (Environmental Law);
- Татьяна Стукалова, старший партнер, рекомендована в категории "Уголовно-правовая защита" (Criminal Defense);
- Олег Барашков, управляющий партнер офиса в г. Екатеринбурге, рекомендован в категории "Корпоративное право" (Corporate Law);
- Мария Любимова, руководитель практики "Международный арбитраж и трансграничные споры", рекомендована в категории "Арбитраж и Медиация" (Arbitration and Mediation);
- Павел Кирсанов, соруководитель практики "Реструктуризация и банкротство", рекомендован в категории "Судебные споры" (Litigation);
- Яна Кизилова, руководитель практики "Регуляторные вопросы", рекомендована в категории "Регуляторная практика" (Regulatory Practice);
- Павел Семенцов, соруководитель практики "Реструктуризация и банкротство", рекомендован в категориях "Судебные споры" (Litigation) и "Корпоративное право" (Corporate Law);
- Дмитрий Гречко, руководитель практики "Уголовно-правовая защита бизнеса", рекомендован в категории "Энергетика и природные ресурсы" (Energy and Natural Resources Law);
- Антон Новиков, советник, рекомендован в категории "Судебные споры" (Litigation);
- Александр Тодоров, руководитель практики "Споры в судах общей юрисдикции", рекомендован в категории "Судебные споры" (Litigation);
- Николай Лобанов, руководитель практики "Налоги, таможенное право и международная торговля", рекомендован в категории "Судебные споры" (Litigation).
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