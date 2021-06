В списке лучших рекомендованных юристов России отмечены:

Best Lawyers – международный рейтинг юристов и компаний, пользующийся авторитетом среди самих консультантов и их клиентов. В отличие от большинства исследований, основанных на отзывах клиентов или анализе проектов, присланных компаниями, в Best Lawyers на первом месте – репутация, которая, по признанию самих юристов, в их бизнесе определяет успех на рынке. Впервые исследование рынка от Best Lawyers опубликовали четверть века назад – в 1983. На сегодняшний день география рейтинга охватывает более 70 стран.