Юристы коллегии адвокатов "Регионсервис" рекомендованы Best Lawyers-2022

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10 июня 2021 года Best Lawyers-2022 опубликовали результаты международного исследования лучших юристов. В этом году Коллегия адвокатов "Регионсервис" впервые принимала участие в рейтинге. Сразу 12 юристов вошли в рейтинг и были рекомендованы в 8 категориях права.

В списке лучших рекомендованных юристов России отмечены:

  • Евгения Червец, управляющий партнер офиса Коллегии в г. Москве, руководитель практик "Корпоративное право/сделки слияния и поглощения", "Разрешение споров", рекомендована в категории "Несостоятельность и Банкротство" (Insolvency and Reorganization Law);
  • Андрей Переладов, управляющий партнер офиса Коллегии в г. Кемерово, Сопредседатель Коллегии, руководитель практик "Экология и природопользование", "Законотворчество", рекомендован в категории "Экологическое право" (Environmental Law);
  • Татьяна Стукалова, старший партнер, рекомендована в категории "Уголовно-правовая защита" (Criminal Defense);
  • Олег Барашков, управляющий партнер офиса в г. Екатеринбурге, рекомендован в категории "Корпоративное право" (Corporate Law);
  • Мария Любимова, руководитель практики "Международный арбитраж и трансграничные споры", рекомендована в категории "Арбитраж и Медиация" (Arbitration and Mediation);
  • Павел Кирсанов, соруководитель практики "Реструктуризация и банкротство", рекомендован в категории "Судебные споры" (Litigation);
  • Яна Кизилова, руководитель практики "Регуляторные вопросы", рекомендована в категории "Регуляторная практика" (Regulatory Practice);
  • Павел Семенцов, соруководитель практики "Реструктуризация и банкротство", рекомендован в категориях "Судебные споры" (Litigation) и "Корпоративное право" (Corporate Law);
  • Дмитрий Гречко, руководитель практики "Уголовно-правовая защита бизнеса", рекомендован в категории "Энергетика и природные ресурсы" (Energy and Natural Resources Law);
  • Антон Новиков, советник, рекомендован в категории "Судебные споры" (Litigation);
  • Александр Тодоров, руководитель практики "Споры в судах общей юрисдикции", рекомендован в категории "Судебные споры" (Litigation);
  • Николай Лобанов, руководитель практики "Налоги, таможенное право и международная торговля", рекомендован в категории "Судебные споры" (Litigation).

Best Lawyers – международный рейтинг юристов и компаний, пользующийся авторитетом среди самих консультантов и их клиентов. В отличие от большинства исследований, основанных на отзывах клиентов или анализе проектов, присланных компаниями, в Best Lawyers на первом месте – репутация, которая, по признанию самих юристов, в их бизнесе определяет успех на рынке. Впервые исследование рынка от Best Lawyers опубликовали четверть века назад – в 1983. На сегодняшний день география рейтинга охватывает более 70 стран.

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