Юрист рассказал о нюансах обязательной вакцинации от COVID-19 в Кузбассе и последствиях отказа от нее

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Специалист в области юриспруденции высказался по поводу введения на территории Кемеровской области обязательной вакцинации для профилактики коронавирусной инфекции.

По словам анонимного эксперта, власти Кузбасса могут пойти по тому же пути, что и руководство Москвы, где на фоне роста заболеваемости COVID-19 также была введена обязательная вакцинация. В таком случае необходимость прививаться появится только на предприятиях из определенных сфер, например, торговли, культуры, здравоохранения и так далее. Однако пока власти не опубликовали официальные документы об обязательной вакцинации в Кемеровской области.


При этом в правительственном Telegram-канале ранее появилось заявление о том, что "всем организациям, индивидуальным предпринимателям, сотрудникам органов государственной власти и местного самоуправления необходимо вакцинироваться одной из трех доступных вакцин". Юрист отметил, что в настоящее время закон не предусматривает принуждение граждан к вакцинации. Несмотря на это, работодатели, на которых возлагается ответственность о прививании 60% сотрудников, имеют вполне легальные методы воздействия на тех, кто решит отказаться от прививки.

– В своей практике сталкивался с таким явлением. Например, на одном из угольных предприятий руководство уменьшало премиальную часть зарплаты работников, которые отказывались прививаться. Некоторым полностью убирали премии, оставляя голый оклад, чтобы был минимальный размер оплаты труда, – рассказал специалист, цитирует VSE42.Ru.

Он также подчеркнул, что некоторых граждан, например, тех, кто работает медиками или учителями, действительно могут не допустить до работы без поставленной вакцины от коронавирусной инфекции.


Напомним, ранее на фоне роста заболеваемости COVID-19 в Кузбассе власти ужесточили ограничения, а также сообщили об обязательной вакцинации.

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