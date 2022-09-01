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Юргинцы обворовали ремонтируемый парк в городе еще до его открытия

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Власти кузбасского города оказались недовольные поведением своих граждан, которые обворовали парк, где сейчас ведутся ремонтные работы.

Неизвестные принялись разворовывать Парк Пушкина в Юрге еще до завершения его реконструкции.

Стоит отметить, что совсем недавно объект вернулся в государственную собственность.

– Недолго музыка играла. Установили парковые диваны. На днях уже нашлись предприимчивые юргинцы. Ведут полномасштабную работу по срезанию с них металлических элементов, – глава города Алексей Фомин в Telegram.

Чиновник предположил, что злоумышленники могли сдать детали от скамеек в пункт приема металла.


В данный момент рабочие приступили к благоустройству пешеходных дорожек, а также взялись за обновление вход в парк, капремонт сцены. Все работы надеются закончить в этом году. А чтобы вычислять вредителей, решено в ближайшее время поставить в парке камеры наблюдения.

Фото: Алексей Фомин

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