Юргинцы обворовали ремонтируемый парк в городе еще до его открытия

Неизвестные принялись разворовывать Парк Пушкина в Юрге еще до завершения его реконструкции.
Стоит отметить, что совсем недавно объект вернулся в государственную собственность.
– Недолго музыка играла. Установили парковые диваны. На днях уже нашлись предприимчивые юргинцы. Ведут полномасштабную работу по срезанию с них металлических элементов, – глава города Алексей Фомин в Telegram.
Чиновник предположил, что злоумышленники могли сдать детали от скамеек в пункт приема металла.
В данный момент рабочие приступили к благоустройству пешеходных дорожек, а также взялись за обновление вход в парк, капремонт сцены. Все работы надеются закончить в этом году. А чтобы вычислять вредителей, решено в ближайшее время поставить в парке камеры наблюдения.
Фото: Алексей Фомин
Загрузка комментариев