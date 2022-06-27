Юный водитель самоката попал под машину в Кемерове

Кемеровчане поделились в социальных сетях фотографиями электросамоката, находящегося под иномаркой. Горожане рассказали, что на снимках запечатлены последствия ДТП в Центральном районе.
‒ Вчера женщина за рулем сбила парнишку на самокате. Пересечение Ленина и Волгоградской, ‒ рассказали очевидцы.
Журналист AVOKADO обратился в ОГИБДД кузбасской столицы, чтобы выяснить детали происшествия. По официальной информации, автоавария произошла 26 июня в 11:50. Водитель Hyundai Solaris, 42-летняя женщина, двигалась по улице Волгоградской со стороны проспекта Октябрьского. По предварительной информации, поворачивая направо на зеленый сигнал светофора, автомобилистка совершила наезд на 17-летнего подростка районе здания №114 по проспекту Ленина. При этом юноша двигался на электросамокате по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
Подростку была оказана разовая медицинская помощь.
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