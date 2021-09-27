Юный водитель легковушки насмерть сбил 10-летнего школьника в Белове

ДТП произошло накануне в воскресенье, 26 сентября. Легковушка сбила малолетнего пешехода около 11:00 по местному времени в районе автомобильной дороги "Белово – Новый городок".

Из данных стражей закона следует, что 17-летний молодой человек за рулем ВАЗ-2106 наехал на 10-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм школьник скончался на месте.

Правоохранители проводят проверку по факту смертельного инцидента. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством, отметили в ГУ МВД по Кемеровской области.