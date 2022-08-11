Юный водитель без прав скрылся после столкновения с грузовиком в Кузбассе

Согласно информации, предоставленной корреспонденту AVOKADO сотрудниками региональной ГИБДД, инцидент произошел днем 10 августа, на улице Гимнастов в Полысаеве.

По предварительным данным, водитель "ВАЗ-21099" проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате этого автомобилист столкнулся с грузовиком Scania. После происшествия водитель легковушки, юноша 2004 года рождения, скрылся. Позднее выяснилось, что водительских прав у него не было, отметили в УГИБДД по Кузбассу. В результате ДТП был причинен только материальный ущерб. Обстоятельства устанавливаются.

Ранее пользователи Сети поделились кадрами с места происшествия.

Госавтоинспекция Кузбасса напоминает о том, что водители должны следовать правилам проезда перекрестков и не допускать движения на запрещающий сигнал светофора. Управление транспортом без водительских прав является серьезным нарушением.