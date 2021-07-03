Юный рецидивист обокрал автомобиль соседа в Кузбассе

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В Прокопьевске сотрудники ГИБДД поймали злоумышленника, вскрывшего машину соседа. Из транспортного средства 58-летнего кузбассовца были похищены личные вещи на общую сумму 4 000 рублей.

Житель Прокопьевска обратился к сотрудникам полиции ночью после того, как заметил, что из его автомобиля ВАЗ-2107 пропали аудиосистема, компрессор, моторное масло и сапоги. Ущерб составил 4 000 рублей.


Сотрудники ГИБДД выехали на место происшествия и установили личность подозреваемого. Как выяснилось, 18-летний сосед владельца автомобиля проник к мужчине и обокрал его. Похищенные вещи стражи порядка нашли в машине подозреваемого юноши. Известно, что ранее парень уже привлекался к ответственности за кражи и угон.


Теперь на 18-летнего соседа пострадавшего завели уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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