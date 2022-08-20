Юный новокузнечанин стал жертвой мошенников при покупке аккаунта в игре

Житель Новокузнецка, 17-летний студент техникума, несколько лет был активным пользователем онлайн-игры. Однажды юноша решил, что ему нужен более продвинутый аккаунт. Для того, чтобы получить его, подросток разместил объявление о покупке в одной из специальных групп. Из нескольких продавцов новокузнечанин выбрал того, кто предлагал ему наиболее выгодные условия. Вместе они определили человека, у которого должны были храниться деньги до того, как сделка будет полностью окончена.

Юноша перевел третьему лицу 15 000 рублей, после чего обнаружил, что был исключен из чата и заблокирован в группе. Подросток обратился в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве и сейчас занимаются установлением подозреваемого, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Предварительно установлено, что злоумышленник в момент хищения находился в Самарской области. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.