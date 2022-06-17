Юный новокузнечанин сбежал из дома из-за школьных задач

О пропаже ребенка в полицию Новокузнецка сообщила мать мальчика. Она рассказала, что ее 11-летний сын сбежал после того, как она настояла на решении школьных задач во время каникул. Правоохранители начали поиски, в ходе которых опросили маму пропавшего ребенка и распространили ориентировку.

"В результате инспекторы по делам несовершеннолетних нашли мальчика в соседнем дворе", ‒ рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Юного новокузнечанина передали родителям. Им вынесено официальное предостережение о недопустимости действий, которые могут представлять опасность для несовершеннолетнего. С самим мальчиком провели профилактическую беседу.