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Юный новокузнечанин погиб в запрещенном для купания месте

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Мэр южной столицы Кузбасса рассказал о еще одной гибели подростка на воде.

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил, что накануне, 11 июля, в городе утонул подросток. Инцидент произошел в несанкционированном для купания месте у водоема в Черемушках. Градоначальник отметил, что буквально две недели назад почти на том же месте уже погиб один ребенок.

‒ Здесь стоят аншлаги, перекопан подход к берегу, но почему-то это не останавливает беспечных горожан. На замечания сотрудников администрации района, которые проводят рейды, дети и взрослые реагируют неадекватно, ‒ посетовал Кузнецов в своем Telegram-канале.

Мэр южной столицы Кузбасса напомнил о том, что водные объекты являются местами повышенной опасности, и призвал горожан побеседовать на эту тему с детьми.

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