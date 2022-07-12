Юный новокузнечанин погиб в запрещенном для купания месте

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил, что накануне, 11 июля, в городе утонул подросток. Инцидент произошел в несанкционированном для купания месте у водоема в Черемушках. Градоначальник отметил, что буквально две недели назад почти на том же месте уже погиб один ребенок.

‒ Здесь стоят аншлаги, перекопан подход к берегу, но почему-то это не останавливает беспечных горожан. На замечания сотрудников администрации района, которые проводят рейды, дети и взрослые реагируют неадекватно, ‒ посетовал Кузнецов в своем Telegram-канале.

Мэр южной столицы Кузбасса напомнил о том, что водные объекты являются местами повышенной опасности, и призвал горожан побеседовать на эту тему с детьми.