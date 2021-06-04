Юный мотоциклист был привлечен к ответственности за езду без прав и шлема в Кузбассе

16-летнего нарушителя ПДД привлекли к ответственности в Ленинске-Кузнецком – парень без прав катался на мопеде. Уличили его в этом, когда остановили на одной из улиц города – причиной тому послужило отсутствие на нем шлема.

Проверяя документы, инспектора установили, что мотоциклист является школьником, а ездит на мопеде без прав, сообщили в пресс-службе ГИБДД города Ленинск-Кузнецкий.

В его отношении был составлен административные материалы за указанные выше нарушения. Таким образом, по их совокупности, парня могут обязать выплатить штраф в размере 16 тысяч рублей.

Полицейские также обращают внимание на то, что детям не стоит разрешать пользоваться транспортными средствами. Обусловлено это тем, что юные горожане могут не знать ПДД, из-за чего впоследствии могут спровоцировать дорожно-транспортное происшествие.