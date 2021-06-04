Юный мотоциклист был привлечен к ответственности за езду без прав и шлема в Кузбассе

0
Фото:  

Полицейские в кузбасском городе остановили подростка на двухколесном транспорте из-за того, что на нем отсутствовал шлем, а после узнали, что у него нет и водительского удостоверения.

16-летнего нарушителя ПДД привлекли к ответственности в Ленинске-Кузнецком – парень без прав катался на мопеде. Уличили его в этом, когда остановили на одной из улиц города – причиной тому послужило отсутствие на нем шлема.


Проверяя документы, инспектора установили, что мотоциклист является школьником, а ездит на мопеде без прав, сообщили в пресс-службе ГИБДД города Ленинск-Кузнецкий.


В его отношении был составлен административные материалы за указанные выше нарушения. Таким образом, по их совокупности, парня могут обязать выплатить штраф в размере 16 тысяч рублей.


Полицейские также обращают внимание на то, что детям не стоит разрешать пользоваться транспортными средствами. Обусловлено это тем, что юные горожане могут не знать ПДД, из-за чего впоследствии могут спровоцировать дорожно-транспортное происшествие.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25750

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined