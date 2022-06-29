Юный кузбассовец сел за руль мотоцикла в тайне от родителей

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Правоохранители в Кемеровской области выявили подростка, который решил покататься на мототранспорте без нужных документов.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили на одной из улиц Анжеро-Судженска водителя мотоцикла. При проверке документов выяснилось, что за рулем находился 16-летний горожанин. Прибывшая на место мама нарушителя рассказала, что была на работе и не знала о том, что сын решил покататься. Отец юноши в этот момент и вовсе был в командировке.


В отношении подростка были составлены административные материалы за управление мотоциклом без прав, отсутствие полиса ОСАГО и нарушение правил регистрации мототехники, сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Кузбасса.


Материалы направили в комиссию ПДН, а мотоцикл ‒ на специализированную стоянку.

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