Юный кузбассовец сел за руль мотоцикла в тайне от родителей

Сотрудники Госавтоинспекции остановили на одной из улиц Анжеро-Судженска водителя мотоцикла. При проверке документов выяснилось, что за рулем находился 16-летний горожанин. Прибывшая на место мама нарушителя рассказала, что была на работе и не знала о том, что сын решил покататься. Отец юноши в этот момент и вовсе был в командировке.

В отношении подростка были составлены административные материалы за управление мотоциклом без прав, отсутствие полиса ОСАГО и нарушение правил регистрации мототехники, сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Кузбасса.

Материалы направили в комиссию ПДН, а мотоцикл ‒ на специализированную стоянку.