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Юный кузбассовец рисковал заразиться неизлечимой болезнью из-за своей матери

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В Кемеровской области суд взыскал с женщины деньги за то, что она подвергала риску здоровье своего сына.

Жительница Киселевска систематически не исполняла родительские обязанности и жестоко обращалась со своим четырехлетним сыном. После рождения мальчика горожанка не зарегистрировала его в органе ЗАГС, не оформила ему медицинский полис и страховое свидетельство пенсионного страхования. При этом ребенку требовалась специализированное лечение, которое он, из-за отсутствия нужных документов, получить не мог. Также киселевчанка подвергла мальчика риску заражения неизлечимым заболеванием.


Суд признал женщину виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Кроме того, прокурор потребовал компенсации морального вреда. Требования были удовлетворены, в пользу ребенка взысканы 50 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.


Решение суда в законную силу пока не вступило.

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