Юный кузбассовец рисковал заразиться неизлечимой болезнью из-за своей матери

Жительница Киселевска систематически не исполняла родительские обязанности и жестоко обращалась со своим четырехлетним сыном. После рождения мальчика горожанка не зарегистрировала его в органе ЗАГС, не оформила ему медицинский полис и страховое свидетельство пенсионного страхования. При этом ребенку требовалась специализированное лечение, которое он, из-за отсутствия нужных документов, получить не мог. Также киселевчанка подвергла мальчика риску заражения неизлечимым заболеванием.

Суд признал женщину виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Кроме того, прокурор потребовал компенсации морального вреда. Требования были удовлетворены, в пользу ребенка взысканы 50 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

Решение суда в законную силу пока не вступило.