Юный кузбассовец попал в ДТП на мотоцикле

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Авария с подростком произошла в Гурьевске. 16-летний парень на двухколесном транспорте столкнулся с иномаркой. Несовершеннолетнего госпитализировали с травмами.

Инцидент на дороге произошел во вторник, 11 мая, в Гурьевске. Тогда недалеко от дома № 68, расположенного на улице Ленина, столкнулись мотоцикл Kawasaki и автомобиль Renault.


По предварительным данным, которые предоставили в ГИБДД города, известно, что подросток на двухколесном транспортном средстве начал свое движение, не убедившись в том, что совершает маневр безопасно. В итоге участники движения столкнулись. Из-за аварии юный водитель получил травмы, ему потребовалась госпитализация.


По факту, описанному выше, сейчас проводится проверка.

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