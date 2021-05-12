Юный кузбассовец попал в ДТП на мотоцикле

Инцидент на дороге произошел во вторник, 11 мая, в Гурьевске. Тогда недалеко от дома № 68, расположенного на улице Ленина, столкнулись мотоцикл Kawasaki и автомобиль Renault.

По предварительным данным, которые предоставили в ГИБДД города, известно, что подросток на двухколесном транспортном средстве начал свое движение, не убедившись в том, что совершает маневр безопасно. В итоге участники движения столкнулись. Из-за аварии юный водитель получил травмы, ему потребовалась госпитализация.

По факту, описанному выше, сейчас проводится проверка.