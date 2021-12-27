Юный кузбассовец попал под суд за интимную переписку с ребенком

Установлено, что 18-летний житель одного из кузбасских городов вел незаконную переписку с ребенком из другого региона. Юноша знал, что девочке было лишь десять лет, но начал общаться с ней на откровенные темы и присылать свои интимные фотографии. Правоохранители выявили преступную деятельность и возбудили уголовное дело. В рамках расследования молодому кузбассовцу была проведена экспертиза, которая не выявила у него психических заболеваний. Кроме того, специалисты определили, что переписка действительно имела признаки сексуальной направленности. Со следствием юноша сотрудничал.

Суд признал молодого кузбассовца виновным по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста", сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Юноше было назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима.