Юный кузбассовец попал под суд за интимную переписку с ребенком

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Суд вынес приговор в отношении молодого человека из Кемеровской области, который отправлял сообщения сексуальной направленности 10-летней девочке.

Установлено, что 18-летний житель одного из кузбасских городов вел незаконную переписку с ребенком из другого региона. Юноша знал, что девочке было лишь десять лет, но начал общаться с ней на откровенные темы и присылать свои интимные фотографии. Правоохранители выявили преступную деятельность и возбудили уголовное дело. В рамках расследования молодому кузбассовцу была проведена экспертиза, которая не выявила у него психических заболеваний. Кроме того, специалисты определили, что переписка действительно имела признаки сексуальной направленности. Со следствием юноша сотрудничал.


Суд признал молодого кузбассовца виновным по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста", сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.


Юноше было назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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