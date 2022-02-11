Юный кузбассовец получил наказание за нападение на женщину с битой

Инцидент произошел в сентябре 2020 года. Ленинск-кузнечанин, 18-летний летний юноша, спровоцировал конфликт и вызвал оппонента на личный разговор. На встречу второй участник словесной перепалки пришел со своей 35-летней знакомой. Юноша начал бить оппонента бейсбольной битой, но тот увернулся от первого удара и убежал. Следующий удар пришелся по голове женщины, от чего она упала, травмировав ногу. В результате нападения горожанка получила переломы челюсти и голени, а также ссадины и ушибы. Сигнал в правоохранительные органы направили медики, которые проводили осмотр пострадавшей.

Юношу задержали и возбудили в отношении него дело по п. "д", "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Суд признал молодого человека виновным.

Злоумышленник получил в качестве наказания два года лишения свободы условно.