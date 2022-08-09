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Юный кузбассовец получил 50 тысяч рублей за гибель матери под поездом

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Суд в Кемеровской области оценил жизнь женщины в 50 тысяч рублей.

Инцидент произошел в октябре 2021 года на перегоне станций Островская – Новокузнецк-Северный. Жительница Кузбасса получила смертельные травмы в результате наезда локомотива. У погибшей остался несовершеннолетний сын.


Суд постановил взыскать с ОАО "РЖД" компенсацию морального вреда. Выплата лишившемуся матери мальчику составила 50 тысяч рублей. Однако правоохранители не согласились с таким решением и подали апелляцию, сообщают в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. В итоге сумма компенсации была увеличена до 300 тысяч рублей.


Судебный акт вступил в законную силу.

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