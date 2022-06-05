Юный кузбассовец ограбил подростков под предлогом борьбы с наркотиками

1
Фото:  

Житель Кемеровской области предстанет перед судом после того, как забрал имущество у подростков, "заподозрив" их в распространении наркотиков.

По версии следствия, 17-летний кузбассовец заметил вечером у одного из торговых центров двух подростков. Он заговорил с ними и предложил пройти за здание ТЦ. Когда молодые люди оказались в безлюдном месте, злоумышленник обвинил юношей в том, что они якобы распространяют наркотические вещества. Он потребовал, чтобы подростки передали свои мобильные телефоны на проверку, а также пригрозил физическим насилием в случае отказа. Юноши испугались и отдали молодому человеку гаджеты. Тот забрал чужое имущество и скрылся с места преступления.


Правоохранители установили грабителя и возбудили в отношении него уголовное дело о грабеже, совершенном с угрозой применения насилия. Подросток сотрудничал со следствием и признал вину, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области. Мобильные телефоны были возвращены законным владельцам.


Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

Фото:  
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/36898

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined