Юный кузбассовец ограбил подростков под предлогом борьбы с наркотиками

По версии следствия, 17-летний кузбассовец заметил вечером у одного из торговых центров двух подростков. Он заговорил с ними и предложил пройти за здание ТЦ. Когда молодые люди оказались в безлюдном месте, злоумышленник обвинил юношей в том, что они якобы распространяют наркотические вещества. Он потребовал, чтобы подростки передали свои мобильные телефоны на проверку, а также пригрозил физическим насилием в случае отказа. Юноши испугались и отдали молодому человеку гаджеты. Тот забрал чужое имущество и скрылся с места преступления.

Правоохранители установили грабителя и возбудили в отношении него уголовное дело о грабеже, совершенном с угрозой применения насилия. Подросток сотрудничал со следствием и признал вину, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области. Мобильные телефоны были возвращены законным владельцам.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.