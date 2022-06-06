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Юный кузбассовец "напал" на оставленный у дома автомобиль

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Житель Кемеровской области сообщил о ребенке, который повредил автомобиль такси.

По словам беловчанина, инцидент произошел рано утром на улице Фадеева. Судя по кадрам, выложенным кузбассовцем в Сеть, мальчик подошел к автомобилю такси, припаркованному на улице, и несколько раз пнул машину, оставив вмятину на левом переднем крыле.

‒ Кто знает этого козленка? Утром рано напал на машину брата, ‒ поинтересовался возмущенный горожанин в одном из пабликов "ВКонтакте".

Комментаторы удивились поведению юного беловчанина и порекомендовали автору поста обратиться в правоохранительные органы.

Кадры: ВКонтакте / ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО

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