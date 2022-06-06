По словам беловчанина, инцидент произошел рано утром на улице Фадеева. Судя по кадрам, выложенным кузбассовцем в Сеть, мальчик подошел к автомобилю такси, припаркованному на улице, и несколько раз пнул машину, оставив вмятину на левом переднем крыле.
‒ Кто знает этого козленка? Утром рано напал на машину брата, ‒ поинтересовался возмущенный горожанин в одном из пабликов "ВКонтакте".
Комментаторы удивились поведению юного беловчанина и порекомендовали автору поста обратиться в правоохранительные органы.
Кадры: ВКонтакте / ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО
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