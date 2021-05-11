Юный кемеровчанин выкрал чужие транспортные средства из подъезда в многоквартирном доме

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17-летний парень, «вооружившись» инструментом, вышел в город на поиски движимого имущества, которое ему удалось найти в одном из домов областного центра Кузбасса. Там же он обнаружил и два самоката, которые также решил украсть. Общая сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей.

К полицейским в Кемерове обратились две местные жительницы, которые сообщили о краже велосипеда и двух самокатов. Имущество похитили из подъезда: средства передвижения хранились на лестничных площадках. Отмечается, что сумма ущерба, нанесенного неизвестным, составила около 30 тысяч рублей.


По обращению были организованы поисковые мероприятия, по итогу которых полицейские установили, что к краже может быть причастен подросток. Ранее судимого 17-летнего школьника задержали, парень рассказал о краже.

- Он пояснил, что проник в подъезд следом за одним из жильцов, затем с лестничных площадок соседних этажей похитил чужое имущество. При этом злоумышленник перекусил противоугонный трос, которым велосипед был прикреплен к перилам, при помощи заранее подготовленного инструмента, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Велосипед парень сбыл прохожему, а самокаты отнес в комиссионный магазин. Средства, вырученные с реализации похищенного, потратил.


В отношении юного кемеровчанина было возбуждено уголовное дело по статье о краже. Теперь ему грозит до 5 лет заключения в местах лишения свободы.


Уточняется, что поиск пропавшего имущества еще продолжается.

Видео: ГУ МВД Кузбасса

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