Юный кемеровчанин выкрал чужие транспортные средства из подъезда в многоквартирном доме

К полицейским в Кемерове обратились две местные жительницы, которые сообщили о краже велосипеда и двух самокатов. Имущество похитили из подъезда: средства передвижения хранились на лестничных площадках. Отмечается, что сумма ущерба, нанесенного неизвестным, составила около 30 тысяч рублей.

По обращению были организованы поисковые мероприятия, по итогу которых полицейские установили, что к краже может быть причастен подросток. Ранее судимого 17-летнего школьника задержали, парень рассказал о краже.

- Он пояснил, что проник в подъезд следом за одним из жильцов, затем с лестничных площадок соседних этажей похитил чужое имущество. При этом злоумышленник перекусил противоугонный трос, которым велосипед был прикреплен к перилам, при помощи заранее подготовленного инструмента, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Велосипед парень сбыл прохожему, а самокаты отнес в комиссионный магазин. Средства, вырученные с реализации похищенного, потратил.

В отношении юного кемеровчанина было возбуждено уголовное дело по статье о краже. Теперь ему грозит до 5 лет заключения в местах лишения свободы.

Уточняется, что поиск пропавшего имущества еще продолжается.