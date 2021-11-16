Юный кемеровчанин сдал машину приятеля на запчасти

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Молодой кемеровчанин решил заработать на машине приятеля. После поломки авто он отогнал "жигули" в пункт приема металла, где сдал на запчасти.

Об исчезновении автомобиля ВАЗ-2107 с дворовой парковки 18-летний житель областного центра рассказал стражам закона. Общая сумма ущерба составила 25 тысяч рублей. Вскоре после начала расследования стражи закона схватили молодого угонщика.

Им оказался 18-летний знакомый заявителя, сообщили в ГУ МВД Кузбасса.

Злоумышленник рассказал, что некоторое время катался с потерпевшим на отечественной легковушке, но после нескольких поездок она сломалась. В результате хозяин поставил машину на парковку, чем решил воспользоваться приятель. Так, ночью он вскрыл "жигули" и отогнал ее в пункт приема металла, где сдал на запчасти.


По факту содеянного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Фигурант рискует отправиться в колонию на пять лет.

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