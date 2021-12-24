Юный кемеровчанин предстал перед судом за нападение на пенсионерку

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Суд вынес приговор молодому жителю кузбасской столицы, напавшему на 82-летнюю женщину.

Инцидент произошел в июне 2021 года в одном из многоквартирных домов Кемерова. Молодой парень толкнул находившуюся в подъезде 82-летнюю пенсионерку. Пожилая женщина упала на лестницу, а злоумышленник похитил из ее рук сумку с банковскими картами и ключами от квартиры. Общая сумма ущерба составила около 1 500 рублей.


Правоохранители задержали ранее судимого 19-летнего местного жителя. Суд признал юношу виновным по ч. 1 ст. 162 УК РФ "Разбой", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Кемеровчанин получил два с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

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