Юный кемеровчанин предстал перед судом за нападение на пенсионерку

Инцидент произошел в июне 2021 года в одном из многоквартирных домов Кемерова. Молодой парень толкнул находившуюся в подъезде 82-летнюю пенсионерку. Пожилая женщина упала на лестницу, а злоумышленник похитил из ее рук сумку с банковскими картами и ключами от квартиры. Общая сумма ущерба составила около 1 500 рублей.

Правоохранители задержали ранее судимого 19-летнего местного жителя. Суд признал юношу виновным по ч. 1 ст. 162 УК РФ "Разбой", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Кемеровчанин получил два с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.