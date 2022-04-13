Юный кемеровчанин подвергся нападению наркомана с пистолетом

Кемеровчанин, 18-летний юноша, был на улице, когда к нему подошел незнакомый мужчина с пистолетом. Злоумышленник потребовал, чтобы молодой человек отдал ему мобильный телефон. Горожанин подчинился. Сумма ущерба составила девять тысяч рублей.

Правоохранители задержали по подозрению в налете 25-летнего местного жителя. Похищенный телефон у него изъяли. В кармане его одежды было обнаружено 19 свертков, которые оказались "солью" массой 12 граммов. Кемеровчанин рассказал, что хранил наркотик для личного потребления, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Пистолет оказался пневматическим.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 162 УК РФ и ч. 2 ст. 228 УК РФ. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас он заключен под стражу.