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Юный кемеровчанин подвергся нападению наркомана с пистолетом

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Наркозависимый житель кузбасской столицы совершил налет на молодого человека.

Кемеровчанин, 18-летний юноша, был на улице, когда к нему подошел незнакомый мужчина с пистолетом. Злоумышленник потребовал, чтобы молодой человек отдал ему мобильный телефон. Горожанин подчинился. Сумма ущерба составила девять тысяч рублей.


Правоохранители задержали по подозрению в налете 25-летнего местного жителя. Похищенный телефон у него изъяли. В кармане его одежды было обнаружено 19 свертков, которые оказались "солью" массой 12 граммов. Кемеровчанин рассказал, что хранил наркотик для личного потребления, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Пистолет оказался пневматическим.


Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 162 УК РФ и ч. 2 ст. 228 УК РФ. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас он заключен под стражу.

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