Юный кемеровчанин обокрал табачный киоск ради угощения друзей

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Подросток нанес ущерб почти в 30 000 рублей киоску табачной продукции в столице Кузбасса.

Юный кемеровчанин, 15-летний подросток, ночью пришел к табачному киоску, разбил окно с помощью кирпича и проник внутрь. Злоумышленник вынес из торгового павильона зажигалки, электронные сигареты и ноутбук. Табачную продукцию подросток раздал друзьям, а гаджет продал прохожему за 2 000 рублей.


Общая сумма ущерба составила около 30 000 рублей. По факту преступление было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Максимальная мера наказания по данной статье составляет пять лет лишения свободы.

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