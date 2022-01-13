Юный кемеровчанин обокрал табачный киоск ради угощения друзей

Юный кемеровчанин, 15-летний подросток, ночью пришел к табачному киоску, разбил окно с помощью кирпича и проник внутрь. Злоумышленник вынес из торгового павильона зажигалки, электронные сигареты и ноутбук. Табачную продукцию подросток раздал друзьям, а гаджет продал прохожему за 2 000 рублей.

Общая сумма ущерба составила около 30 000 рублей. По факту преступление было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Максимальная мера наказания по данной статье составляет пять лет лишения свободы.