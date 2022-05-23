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Юные жительницы кузбасского города сообщили о подозрительном мужчине

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Пользовательницы социальных сетей из Кемеровской области рассказали о якобы преследовавшем их незнакомце.

Накануне, 22 мая, в Сети появился пост, написанный несколькими подростками из города Белово. Девочки заявили, что направлялись к вокзалу, когда к ним подошел взрослый мужчина. По словам юных горожанок, он начал просить их познакомиться и попытался взять номер телефона. Беловчанки отказали ему и сообщили, что все они ‒ несовершеннолетние. Со слов подростков, одной из девочек было 13 лет.

‒ Однако ему было все равно на все отказы которые он получил и начал преследовать, бегать и подходить с той же просьбой. Так продолжалось все время нашей прогулки (стиль сохранен ‒прим. ред.), ‒ заявили авторы поста.

Свои слова девочки подкрепили фотографией и видеозаписями, на которых взрослый мужчина сообщает, что ему уже "30 есть", а на слова подростков об их возрасте реагирует скептически. При этом комментаторы заявили, что якобы уже замечали данного мужчину рядом с несовершеннолетними.


Корреспондент AVOKADO обратился в ГУ МВД по Кемеровской области за комментарием. Правоохранители рассказали, что подобный сигнал им не поступал.

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