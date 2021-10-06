Юные жительницы Кузбасса занимались проституцией в центре Кемерова

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В кузбасской столице сотрудники полиции вышли на нескольких девушек, которые организовали в центре города притон для занятия проституцией.

По данным правоохранителей, квартира для оказания интим-услуг располагалась в одной из многоэтажек Центрального района Кемерова. Ее арендовали две девушки в возрасте 18 и 20 лет из Новокузнецка и Прокопьевска. Они же занимались там проституцией.


Отмечается, что в квартире было оборудовано место для клиентов, а также имелись средства контрацепции и дезинфекции. Рекламу своих услуг девушки распространяли в социальных сетях, создав для этого специальную страницу.


Всего правоохранители задержали трех иногородних жриц любви. Все они были привлечены к административной ответственности за занятие проституцией. Им грозят штрафы в размере до двух тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.

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