Юные водители мотоциклов шокировали кемеровчан

Кемеровчане рассказали, что группа несовершеннолетних горожан облюбовала территорию скейт-парка на Лесной поляне для поездок на мотоциклах. По словам жителей кузбасской столицы, подростки подвергают опасности окружающих.
‒ Присоединюсь! Была свидетелем очень опасной ситуации. На скейт-парке много детей, а до ближайших взрослых ‒ далеко, ‒ заявила одна из комментаторов.
Как уточнили журналисту AVOKADO в кемеровской ГИБДД, жалоб на юных водителей мототехники от жителей Лесной поляны не поступало.
Фото: ВКонтакте / Лесная поляна Кемерово - сообщество жителей
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